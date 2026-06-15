Синоптик Варакин назвал погоду в Москве нервозной

На прошлой неделе в Москве стояла 30-градусная жара, а в выходные прошли тропические ливни с грозами. В субботу в столице выпало рекордное для этой даты количество осадков — 27 мм. В Домодедово зафиксировали 69 мм, а на востоке области дождя не было.

Во вторник регион снова накрыли грозовые ливни, шквалистый ветер и град до 13 мм. Контраст температур достиг 10 градусов: в Егорьевске было +25, во Внуково после холодного фронта — +14.

«Все чаще случаются взрывные ливни, когда за сутки или даже за несколько часов выпадает больше половины месячной нормы осадков, а потом неделю вообще нет осадков. И резкие перепады температуры на 10 - 12 градусов вверх и вниз. Как сейчас: было +31, будет +20. Погода становится сложной, непредсказуемой и нервозной. Те же тенденции мы видим не только в Москве, но и в других регионах России, и в Европе, и в США, причем во все времена года», — рассказал советник Гидрометцентра России Юрий Варакин.

По прогнозу, в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет на 2 градуса прохладнее климатической нормы. Во вторник ожидается +15…+17, в среду и четверг — +17…+19, в пятницу воздух прогреется до +25. Короткие дожди и грозы возможны до конца рабочей недели.

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