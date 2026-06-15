Жительница Белоруссии целый месяц не снимала линзы и заработала язву роговицы

Жительница Белоруссии попала в больницу с язвой роговицы из-за того, что целый месяц не снимала контактные линзы.

Виктория рассказала в соцсетях, что у нее были контактные линзы, которые, по заявлению производителей, якобы можно носить круглосуточно на протяжении месяца, после чего менять. По словам девушки, она пользовалась такой схемой ношения линз около пяти лет и была уверена, что ничего плохого случиться не может.

Утром в субботу Виктория проснулась с болью и воспалением в правом глазу. Она сразу же сняла линзы и сходила в аптеку за специальными каплями. Но состояние не улучшилось, а к вечеру ситуация стала плачевной.

В воскресенье она отправилась на осмотр к офтальмологу, который поставил ей диагноз — эрозия роговицы. Девушка лечилась четыре дня, но после повторного приема в другом городе ее отправили на госпитализацию. На тот момент у девушки уже была язва роговицы.

Сейчас Виктория лечится более сильными препаратами. Ей предстоит долгая реабилитация. Девушка посоветовала подписчикам выбирать дневные контактные линзы вместо круглосуточных.

В ответ пользователи Сети написали, что «никакие линзы нельзя носить круглыми сутками». По их словам, необходимо обязательно делать день перерыва.

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