В Британии посчитали «уместным», что на параде в честь победы над нацистской Германией поучаствуют ВСУ. Они, по мнению англичан, «сражаются в наиболее крупном вооруженном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны».

Кроме ВСУ в параде также примут участие войска Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы Зеленского. Жители столицы при этом будут с гордостью наблюдать за мероприятием.