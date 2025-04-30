Песков: парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы Зеленского

Песков в среду принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Он выступил на тему роли СССР в освобождении мира от нацизма.

Песков также прокомментировал угрозы Киева по поводу проведения парада 9 Мая. Он сказал, что торжество состоится, несмотря на угрозы, а жители и гости Москвы будут «с гордостью наблюдать за ним».

Ранее президент Украины Зеленский намекнул на возможность ударов во время парада Победы в Москве 9 Мая. По его словам, Россия якобы переживает по поводу проведения торжества.