Песков: парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы Зеленского
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поспешил ответить на угрозы президента Украины Владимира Зеленского по поводу проведения Парада Победы.РИА Новости
Песков в среду принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Он выступил на тему роли СССР в освобождении мира от нацизма.
Песков также прокомментировал угрозы Киева по поводу проведения парада 9 Мая. Он сказал, что торжество состоится, несмотря на угрозы, а жители и гости Москвы будут «с гордостью наблюдать за ним».
Ранее президент Украины Зеленский намекнул на возможность ударов во время парада Победы в Москве 9 Мая. По его словам, Россия якобы переживает по поводу проведения торжества.