Украинские пленные из «Азова»* обиделись на Киев

Пленный боевик «Азова»* рассказал, что обычные солдаты, воевавшие на стороне Украины, обиделись на Киев из-за того, что во время программы обмена их снова бросили, забрав лишь офицеров, пишет ТАСС .

«Знаю, что когда мы были еще до всяких этих судовых действий следственных, поменяли наших офицеров (обмен пленными — ред.). Ну, тут немножко обида у многих затаилась, что в одну прекрасную ночь всех офицеров, не 100%, но 95%, наверное, всех собрали и увезли», — рассказал боевик «Азова»*.

По словам пленного, он вместе с другими боевиками «Азова»* только через время узнал, что тех офицеров, которых увезли, и обменял Киев на российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины требуют у семьи пленного россиянина выкуп. Они хотят получить за военнослужащего 1 млн рублей.

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.