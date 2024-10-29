ВСУ требуют у семьи пленного российского бойца выкуп в 1 млн рублей

Украинцы потребовали от родственников военного ВС РФ Игоря Щ., который попал в плен ВСУ, 1 млн рублей за то, чтобы включить его в списки на обмен, сообщает РИА Новости .

Игорь — артиллерист. В начале октября военного перевели в штурмподразделение. 5 октября он последний раз выходил на связь с родными, а 12 октября его родственники получили видеоролик, на котором боец с перемотанной головой попросил их перевести указанную сумму «куда скажут».

«Позвонили, сказали: „Если хотите, чтобы он жил, то скиньте миллион“, чтобы внесли в списки… Угрожают, что детям скинут видео, где над ним издеваются, говорят, что выкинут его, собаки съедят или он сдохнет», — сказал сводный брат бойца Александр Сериков.

По его словам, украинцы предупредили, что военный может умереть от переохлаждения или обезвоживания. Они не собираются его кормить и поить, пока не получат деньги.

Сериков добавил, что семью шантажировали неделю. Звонки были каждый вечер от девушки-куратора. Последний срок ультимативно был назначен на 21 октября, иначе родственники не смогут получить даже тело.

По его словам, на последнем полученном семьей видео Игорь грубо на камеру интересовался, почему не переводят деньги. Затем связи с ВСУ больше не было.

Это не первый случай вымогательства со стороны военных украинской армии. Ранее родители пленного Николая Ш. сообщали, что украинцы вымогали у них деньги под угрозой убить сына. Они написали обращение в международные организации и попросили их защитить сына и помочь ему вернуться домой.