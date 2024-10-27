Родители пленного бойца ВС РФ обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

Родители попавшего в плен российского военного Николая Шепилова, у которых украинцы вымогали деньги под угрозой убийства сына, написали обращение в международные организации и попросили защитить бойца его и помочь вернуть домой. Об этом сообщает РИА Новости. https://ria.ru

«Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в управление верховного комиссара по правам человека ООН, международный комитет Красного креста с обращением к международным организациям», — говорится в документе.

Как отметил отчим пленного Валентин Килеберда, они с мамой военного также попросили не допустить над ним пыток, издевательств, а еще его гибели.

Мама бойца Валентина Шепилова рассказала, что ее сын из Луганска. В феврале 2022 года он оказался в рядах военных ЛНР, а потом перешел на службу в ВС РФ. В октябре Шепилов позвонил родителям и сообщил, что находится в плену. Он добавил, что украинцы требуют заплатить за него выкуп, иначе угрожают убить.