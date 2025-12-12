Украинские блогеры получили сутки на сборы и покинули страну

Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко, известные своими видеороликами о продукции американской сети пекарен Crumbl Cookies, были депортированы из США. Об этом Ангелина Павелко сообщила в видео, опубликованном в социальной сети, пишет РИА Новости .

«Нас депортировали из США. У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию», — рассказала блогер.

На кадрах видно, что пара с собакой вывозила три чемодана, две ручные клади и три посылки. Место назначения в подписи к видео было обозначено лишь вопросительными знаками, при этом Ангелина предположила, что, возможно, «там, куда они едут, у них будет все лучше».

На совместный аккаунт пары в TikTok подписано более 1,5 миллиона человек, на личный аккаунт Ангелины — около 1,3 миллиона.

Ранее, 14 ноября, газета Washington Post со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину сообщала о подготовке американскими властями масштабной депортации граждан Украины.

