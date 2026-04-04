Мальчик сломал позвоночник в парке развлечений в Москве
Фото - © Telegram-канал Mash
10-летний парень сломал позвоночник в парке развлечений в Москве. Он подумал, что декоративный вулкан — аттракцион, сообщает Mash.
Инцидент произошел еще в июне 2025 года. Парень забрался на декоративный вулкан. Он не был огражден и со стороны был похож на зону для лазанья.
Когда мальчик спускался с вулкана, упал вниз с нескольких метров. У него было много переломов грудных и поясничных позвонков.
Также парня положили в больницу на несколько дней.
Во время судебных заседаний выяснилось, что объект был открыт. Предупреждений об опасности не было. К тому же работники разрешали детям лазать на вулкан.
В парке аттракционов заявляли, что объект декоративный. Прокуратура также обнаружила нарушения безопасности.
С парка аттракционов взыскали 103 тыс. рублей на лечение и расходы, 300 тыс. компенсации морального вреда и дополнительно 10 тыс. судебных издержек.
