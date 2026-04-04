Робот-мойщик окон сорвался с 16-го этажа и рухнул на автомобиль россиянина

Россиянин захотел помыть окно в квартире и воспользовался специальным роботом-мойщиком. Однако устройство в процессе сорвалось с 16 этажа и приземлилось на автомобиль, сообщает «112» .

Владелец робота показал кадры с последствиями мойки окон. На видео запечатлен припаркованный во дворе автомобиль, на который рухнуло устройство. Судя по кадрам, у машины повреждено лобовое стекло.

Также россиянин показал виновника происшествия, который после падения с 16 этажа сломался.

«Если бы можно было повернуть время вспять, я бы обязательно тебя пристегнул», — сказал на видео владелец устройства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.