Филиппо раскритиковал ФРГ за «военное безумие» из-за новых правил выезда немцев

Глава правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил ФРГ в «военном безумии». Так он прокомментировал информацию об ужесточении правил выезда немцев призывного возраста из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост политика в Х.

Местное СМИ Frankfurter Rundschau опубликовало новость о том, что с 2026 года в ФРГ поменялся закон о воинской обязанности. Согласно ему, немцы в возрасте от 17 до 45 лет должны будут получить разрешение на выезд за рубеж сроком более трех месяцев.

«Германия все глубже погружается в военное безумие… Перевооружение Германии всегда плохо заканчивается», — отметил Филиппо.

В материале немецкого СМИ указывалось, что такое ограничение вводилось при состоянии напряженности или обороны. Разрешение на выезд жителям ФРГ предстоит получать в бундесвере (Вооруженных силах Германии).

