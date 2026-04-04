В Дагестане началась экстренная вакцинация от гепатита А

В Дагестане из-за наводнения возрос риск вспышки гепатита А. В республике проводят срочную вакцинацию, сообщает Baza .

По данным Роспотребнадзора, в первую очередь на вакцинацию приглашаются работники общепита, продавцы в продуктовых магазинах, повара и работники пищеблоков детских учреждений, а также люди, которые находятся в пунктах временного размещения, и работники, обслуживающие коммунальные и канализационные сооружения.

Кроме того, среди приоритетных для вакцинации групп — сотрудники, которые работают с отходами, и участники ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Минздраве напомнили о необходимости соблюдать все гигиенические меры. Так, для питья, приготовления еды, обработки посуды нужно использовать только кипяченую или бутилированную воду.

Наводнения в Дагестане вызваны сильнейшими осадками. В Махачкале из-за дождей в зону подтопления попали почти 3,8 тысячи домовладений.

