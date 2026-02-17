Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где должны пройти переговоры

Украинская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве, где, как ожидается, пройдут переговоры с Россией и США, сообщает РИА Новости .

Кортеж из трех автомобилей остановился у входа в отель InterContinental, расположенный рядом со штаб-квартирой ООН в Женеве.

Отмечается, что кортеж сопровождали сотрудники дипломатической полиции города.

Делегация численностью около 10 человек вышла из автомобилей и быстро прошла в здание отеля без вещей.

Ранее сообщалось, что отечественные переговорщики прилетят в Женеву около пяти-шести часов утра 17 февраля. Обратный путь у них запланирован на вечер 18 февраля.

Это предварительное время. По словам источника ТАСС, «все может переиграться».

Отмечалось, что делегацию России на переговорах по Украине в Женеве расширят до 20 человек. Возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах в Женеве обсудят широкий спектр вопросов, в том числе речь пойдет о территориях.

