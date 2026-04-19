Иран отказался отправлять обогащенный уран в США

сегодня в 03:13

Иран не намерен отправлять в Соединенные Штаты обогащенный уран. Об этом заявил заместитель главы МИД исламской республики Саид Хатибзаде, сообщает ТАСС .

По его словам, данный вопрос не выносится на обсуждение.

«Мы не отправим в США никаких обогащенных материалов, этот вопрос не обсуждается», — отметил Хатибзаде.

Также он добавил, что Иран и США «обменялись рядом сообщений», однако Вашингтон выдвигает требования, которые Тегерану представляются чрезмерными.

