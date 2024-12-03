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Украинский режим не прекращает процесс саботажа обмена пленными. Киевская сторона уходит от реальной работы, приносящей результаты, к политическим «перформансам», сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Украина использует обмены пленными для продвижения собственных интересов. Это не вызывало бы вопросов, если бы Киев не отказывался забирать своих солдат, которые оказались в плену.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от 630 солдат. 2 декабря омбудсмен России Татьяна Москалькова опубликовала список имен, фамилий и персональных данных бойцов, которых предлагали передать Киеву.

Минобороны РФ в этом году предлагало Киеву обменять 935 пленных ВСУ. Однако возвращать домой 600 человек украинский режим отказался.

Ранее Москва и Киев обменялись телами убитых. Использовалась формула «52 на 502».