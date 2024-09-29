сегодня в 18:16

Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* может лишиться поста в самое ближайшее время. Об этом сообщает издание соседней страны NV со ссылкой на свои источники.

Украинские власти уже выбрали, кто станет преемником Буданова*. Однако его имя не раскрывается.

При этом Буданов* вряд ли получит назначение в другой стране, как украинский посол.

Ранее сообщалось, что министра обороны соседней страны Рустема Умерова тоже могут отправить в отставку. Это происходит из-за конфликта МО и властей Украины.

*Физлицо, которое внесено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.