Глав Минобороны и ГУР Украины могут отправить в отставку

Умеров и Буданов могут лишиться должностей в силовых ведомствах Украины
Политика

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку со своих постов, пишет RT.

По данным украинского издания «СТРАНА.ua», возможные кадровые изменения связаны с конфликтом Минобороны офисом Зеленского

«Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку (глава офиса — ред) влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — указано в публикации.

Ранее в кабмине Украины произошли масштабные кадровые перестановки.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.