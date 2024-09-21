Глав Минобороны и ГУР Украины могут отправить в отставку
Умеров и Буданов могут лишиться должностей в силовых ведомствах Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку со своих постов, пишет RT.
По данным украинского издания «СТРАНА.ua», возможные кадровые изменения связаны с конфликтом Минобороны офисом Зеленского
«Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку (глава офиса — ред) влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — указано в публикации.
Ранее в кабмине Украины произошли масштабные кадровые перестановки.
*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.