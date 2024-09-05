Перестановки в Верховной Раде: Верещук уволили с поста вице-премьера

Верховная Рада со второй попытки уволила Верещук с должности вице-премьера

Украинский парламент со второго раза уволил с поста вице-премьера Ирину Верещук. Накануне в Верховной Раде не стали рассматривать вопрос о ее отставке, сообщает РБК .

Также парламент на сутки отложил отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, но все же решение было принято. В партии «Слуга народа» отметили, что голосование по увольнению главы дипломатического ведомства отложили, потому что в зале было недостаточно депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перестановки в парламенте связаны с приближением «крайне важной осени». Что именно он имел в виду, не уточняется.

Также украинский лидер анонсировал кадровые изменения в офисе президента.

Что говорят эксперты о волне перестановок в украинском кабмине, читайте в материале РИАМО.