Перестановки в Верховной Раде: Верещук уволили с поста вице-премьера
Украинский парламент со второго раза уволил с поста вице-премьера Ирину Верещук. Накануне в Верховной Раде не стали рассматривать вопрос о ее отставке, сообщает РБК.
Также парламент на сутки отложил отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, но все же решение было принято. В партии «Слуга народа» отметили, что голосование по увольнению главы дипломатического ведомства отложили, потому что в зале было недостаточно депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перестановки в парламенте связаны с приближением «крайне важной осени». Что именно он имел в виду, не уточняется.
Также украинский лидер анонсировал кадровые изменения в офисе президента.
Что говорят эксперты о волне перестановок в украинском кабмине, читайте в материале РИАМО.