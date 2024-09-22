сегодня в 12:22

Украина ведет переговоры с Западом о получении еще двух типов истребителей

Украина планирует получить еще два типа истребителей — Gripen и Eurofighter. Для этого она начала переговоры с Западом, сообщает РБК .

Министр обороны Украины Рустем Умеров напомнил, что ранее партнеры пообещали киевскому режиму поставить американские F-16 и французские Mirage-2000. Партия первых истребителей уже поступила в страну.

По его словам, сейчас ведутся консультации по поставке Gripen и Eurofighter. Умеров добавил, что Киев скоро сообщит о результатах переговоров.

В Кремле осудили поставки вооружений Киеву. РФ называет получение украинской армией F-16 повышением эскалации.

Ранее в Хмельницкой области потерпел крушение первый украинский истребитель F-16. При крушении погиб пилот.