Украина в ответ на ограничения Израиля запретит въезд для его паломников

Корнийчук: ограничения на въезд в Израиль нивелируют безвизовый режим с Украиной

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев изучает возможность ввести ответные меры в отношении Израиля. Тот с 1 июля будет требовать получить разрешение на пребывание в стране сроком на 90 суток даже от граждан Украины, с которой с 2010 года действует безвизовый режим, сообщает РБК .

Корнийчук заявил, что Украина не согласна с новыми правилами Израиля и введет ответные меры. В частности, она запретит въезд для израильских паломников. По словам посла, требование получать Electronic Travel Authorization, согласно которой приезжий может находиться в стране до 90 дней, нивелирует безвизовый режим.

Украинский посол также подчеркнул, что за последние несколько лет Израиль ввел несколько недружественных ограничений в отношении Киева, которые мешают украинцам беспрепятственно путешествовать по Израилю.

Ранее сообщалось, что Израиль готовится к военной сделке с США. Вашингтон планирует продать 50 истребителей F-15.