В американском конгрессе готовятся к военной сделке с Израилем
США анонсируют продажу Израилю 50 истребителей F-15
США могут продать Израилю 50 истребителей F-15, решение проходит согласование в конгрессе, пишет РИА Новости.
Конгрессмены Грегори Микс и Бен Кардин, ранее блокирующие военную помощь Израилю, изменили свою позицию, указано в публикации.
Они одобрили военную помощь, в том числе 50 истребителей F-15, сообщает газета Washington Post, на которую ссылается агентство.
«После нескольких месяцев сдерживания продажи оружия Микс и Кардин… подписали сделку», — говорится в материале.
Теперь госдепартамент может приступить к официальному оформлению поставки авиации, заключили авторы статьи.