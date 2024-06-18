В американском конгрессе готовятся к военной сделке с Израилем

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США могут продать Израилю 50 истребителей F-15, решение проходит согласование в конгрессе, пишет РИА Новости .

Конгрессмены Грегори Микс и Бен Кардин, ранее блокирующие военную помощь Израилю, изменили свою позицию, указано в публикации.

Они одобрили военную помощь, в том числе 50 истребителей F-15, сообщает газета Washington Post, на которую ссылается агентство.

«После нескольких месяцев сдерживания продажи оружия Микс и Кардин… подписали сделку», — говорится в материале.

Теперь госдепартамент может приступить к официальному оформлению поставки авиации, заключили авторы статьи.