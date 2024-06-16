Разрыв между обещанной и поступившей помощью Киеву составил 112,5 млрд долларов

Западные союзники выделили киевским властям финансовой помощи на 100 млрд долларов меньше, чем обещали изначально, сообщает РИА Новости .

По данным Кильского института мировой экономики, в апреле Украина получила лишь 206,1 млрд долларов, в то время как Запад пообещал 318,5 млрд долларов. Таким образом, дыра в финансировании составила 112,5 млрд долларов.

На решение макроэкономических проблем западные лидеры пообещали Киеву 146,5 млрд долларов, однако на отправили лишь 82,1 млрд долларов.

Между обещанной и полученной военной помощью Украине составил 41,7 млрд долларов, киевские власти в апреле получили от Запада 108,3 млрд долларов. На гуманитарные цели Запад выделил лишь 15,6 млрд долларов, что меньше обещанного на 6,4 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Киев получит 1,5 миллиарда евро от замороженных российских активов. Денежные средства поступят Украине в июле текущего года.