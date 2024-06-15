Евросоюз направит Киеву первые доходы от российских активов

Украина получит полтора миллиарда евро от замороженных российских активов

Киев получит полтора миллиарда евро от замороженных российских активов, пишет ТАСС со ссылкой на Минфин Украины.

«ЕС согласовал направление прибыли от замороженных российских активов в размере €1,5 млрд», — сообщает агентство.

Уточняется, что деньги поступят в июле 2024 года.

90% транша пойдут на вооружение, 10% — на восстановление Украины, говорится в статье.

Сейчас на Западе находится около 300 млрд долларов российских активов.