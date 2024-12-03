Украина отказалась от любых гарантий безопасности, заменяющих членство в НАТО

МИД Украины отказался от гарантий, которые заменяют членство в НАТО

МИД Украины заявил, что Киев отказывается от любых гарантий безопасности, которые будут заменять его вступление в НАТО. Единственной «реальной» гарантией безопасности на Банковой считают только членство в Североатлантическом альянсе, сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ дипведомства.

Заявление МИД Украины сделано по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума. В документе подчеркивается, что Украина заранее отказывается от любых форматов, которые заменят членство в НАТО.

«Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — заявило украинское внешнеполитическое ведомство.

Ранее СМИ начали распространять «план Келлога» — документ, как утверждается, составленный командой избранного президента США Дональда Трампа и предназначенный для завершения конфликта на Украине. Один из его пунктов гласит, что в рамках мирного соглашения вступление Киева в НАТО предлагается заморозить на 10 лет.