Опубликован план США по примирению Украины и России

В Сети начинают активно распространяться фото с положениями, как утверждается, «плана Келлога» — мирной программы команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. План включает в том числе прекращение изоляции России и постепенное снятие с нее санкций, а также заморозку вступления Украины в НАТО на 10 лет, сообщает «Униан».