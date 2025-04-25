Киев имеет три красные линии касательно мирных переговоров об урегулировании конфликта, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, одна из них — вето на членство в НАТО и Евросоюзе, украинцы этого не приемлют, сообщает RT со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

По словам Тихого, вторая красная линия для Украины — ограничение армии, обороны или военной помощи от зарубежных партнеров. На Банковой на это не согласятся, утверждает спикер дипведомства.

«Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской», — добавил Тихий, называя третью красную линию.

Тем временем Тихий также предостерег иностранные войска от участия в параде в Москве. МИД Украина счел, что Парад Победы в российской столице «не имеет ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом».

Власти России неоднократно заявляли, что для мирного решения по Украине киевский режим должен быть демилитаризирован и иметь внеблоковый и безъядерный статус. Москва также настаивает на признании официальных границ РФ в составе с Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.