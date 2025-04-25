Украина объявила три красные линии на мирных переговорах
Киев имеет три красные линии касательно мирных переговоров об урегулировании конфликта, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, одна из них — вето на членство в НАТО и Евросоюзе, украинцы этого не приемлют, сообщает RT со ссылкой на украинский телеканал ТСН.
По словам Тихого, вторая красная линия для Украины — ограничение армии, обороны или военной помощи от зарубежных партнеров. На Банковой на это не согласятся, утверждает спикер дипведомства.
«Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской», — добавил Тихий, называя третью красную линию.
Тем временем Тихий также предостерег иностранные войска от участия в параде в Москве. МИД Украина счел, что Парад Победы в российской столице «не имеет ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом».
Власти России неоднократно заявляли, что для мирного решения по Украине киевский режим должен быть демилитаризирован и иметь внеблоковый и безъядерный статус. Москва также настаивает на признании официальных границ РФ в составе с Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.