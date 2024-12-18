Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что Украина не получит приглашение в НАТО. Он также считает, что Россия не покинет Крым и другие территории, которые контролирует, сообщает ТАСС со ссылкой на Denník N.

Фицо подчеркнул, что Украине ничего не останется, как признать потерю примерно трети своей территории. Премьер-министр Словакии считает, что дальнейшее продолжение конфликта только усугубит ситуацию для Киева.

По его словам, Украина и дальше продолжить терять свои территории, если кризис не завершится.

«Если украинцы этого хотят, они это получат», — сказал Фицо.

Премьер-министр Словакии отметил, что его страна выступает против членства Киева в НАТО. Но при этом она поддерживает его будущее участие в ЕС при выполнении необходимых для этого условий.

Фицо добавил, что ЕС активизирует усилия по реализации планов принятия в сообщество Украины. При этом политик считает, что сейчас наиболее подходящим кандидатом из всех остальных является Сербия.

Ранее в Словакии раскрыли причину западной поддержки Киева. По словам Фицо, Запад стремится ослабить Россию.