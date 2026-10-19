Кирилл Лосунчуков рассказал, как внедряется ИИ в промышленности Подмосковья

Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков объяснил, для чего в промышленности внедряют искусственный интеллект и почему это уже не экспериментальная технология, а реальная практика.

Главная ценность ИИ заключается в том, что он решает конкретные производственные задачи: позволяет заранее обнаружить неисправность, сократить простой оборудования, повысить качество продукции, точнее планировать загрузку мощностей или оптимизировать логистику.

Поддержка предприятий

Предприятия Московской области могут воспользоваться действующими инструментами поддержки для цифровизации и модернизации, например, программами регионального фонда развития промышленности. Здесь цифровизация действующих производств отнесена к приоритетным направлениям, на которые могут выделяться льготные займы. По программе «Проекты развития» средства могут направляться в том числе на внедрение программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов.

По словам Лосунчукова, в 2026 году условия стали еще выгоднее для роботизации.

«Если предприятие направляет не менее половины займа на покупку отечественных промышленных роботов или роботизированных технологических комплексов, ставка может быть снижена не с 5% до 3%, а с 3% — до 1%», — отметил первый замминистра.

Реальное внедрение

В качестве примера реального внедрения ИИ Лосунчуков приводит проект SmartDiagnostics («Умная диагностика») на мытищинском предприятии «Метровагонмаш». Система создана для непрерывного мониторинга, автоматической диагностики и прогнозирования состояния оборудования с помощью машинного обучения, математического моделирования и анализа больших данных. Ее задача — выявлять отклонения в работе оборудования на ранней стадии и помогать переходить от обслуживания строго по графику к обслуживанию с учетом фактического состояния оборудования.

Таким образом, ИИ на подмосковных предприятиях используется для предиктивной диагностики оборудования, контроля качества, производственного планирования и логистики.

Госпрограмма «Цифровое Подмосковье»

В области до 2030 года действует госпрограмма «Цифровое Подмосковье». Она утверждена и работает наряду с подпрограммой развития информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики региона.

«Проекты с использованием ИИ предусматривают обучение пользователей системы. Успешно эта работа проводится на АО „Метровагонмаш“. То есть цифровые компетенции формируются непосредственно при внедрении технологического решения. В целом в стране кадровая политика ориентирована на подготовку ИТ-специалистов и сокращение дефицита цифровых компетенций», — добавил Лосунчуков.

По его мнению, к наиболее перспективным отраслям для внедрения таких технологий в Московской области относятся машиностроение, фармацевтика, химическая и пищевая промышленность, а также производство электроники и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с инфраструктурой учебных учреждений, их научной и производственной базой в Китае.

«Мы очень ценим сотрудничество с китайскими коллегами в сфере образования. Важно своевременно обновлять систему подготовки кадров для современной экономики с учетом быстрого развития ИИ. Для нас это означает и усиление математической, естественно-научной подготовки, и освоение новых технологий», — сказал Воробьев.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

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