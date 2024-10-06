«Поставить русских на колени»: в Словакии раскрыли причину западной поддержки Киева
Фицо: Запад хочет продолжения конфликта на Украине с целью ослабления России
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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поддержкой киевского режима Запад стремится ослабить Россию, сообщает Life.ru.
«Запад желает войны на Украине», — заявил глава словацкого правительства в интервью новостному порталу Pravda.
Он подчеркнул, своими действиями США и союзники продолжают российско-украинский конфликт, чтобы «поставить русских на колени».
Словацкий премьер добавил, что необходимо как можно скорее найти пути мирного урегулирование конфликта, так как эскалация лишь приведет к новым многочисленным жертвам.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине, который станет финальным на его посту главы государства.