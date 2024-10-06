Стало известно о финальном плане Байдена по Украине

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Conversation: Байден придумал новый план по Украине перед уходом с должности

Американский президент Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине, который станет финальным на его посту главы государства, сообщает РИА Новости .

Как пишет издание Conversation, Байден планирует оставить после себя наследие и прогресс в поддержке Киева, а новый план может стать «последней победой», которую запомнят американцы.

«Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину», — отмечается в публикации.

Основополагающим моментом этого стала резонансная встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, вице-президентом США Камалой Харрис и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во-вторых, глава Белого дома продолжает предпринимать усилия по предоставлению военной поддержки Украине.

По данным издания, своими действиями американский лидер намерен показать, что киевский режим по-прежнему остается главным приоритетом для Вашингтона.

Кроме того, еще одной целью Байдена стало создание образа непрекращающейся американской поддержки, который не позволит кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу проигнорировать ее.

Ранее Байден поручил Пентагону выделить Киеву все средства, предназначенные для военной помощи Украине, до конца его полномочий. Также президент США поручил расширить подготовку пилотов ВСУ для истребителей F-16.