Байден поручил направить оставшуюся помощь Украине до конца его полномочий
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Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все средства, предназначенные для военной помощи Украине, до конца его полномочий, сообщает РИА Новости.
В том числе американский лидер распорядился передать Киеву дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для нее.
Как добавляет ТАСС, Байден также поручил расширить подготовку украинских пилотов для истребителей F-16. Предполагается, что в 2025 году обучение пройдут 18 пилотов.
В октябре Байден соберет заседание глав стран контактной группы по Украине. Оно пройдет в Германии.
Ранее американский лидер распорядился о выделении Украине военной помощи на 375 млн долларов. В том числе речь идет о поставках боеприпасов и снарядов.