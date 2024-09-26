сегодня в 14:02

Байден поручил направить оставшуюся помощь Украине до конца его полномочий

Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все средства, предназначенные для военной помощи Украине, до конца его полномочий, сообщает РИА Новости .

В том числе американский лидер распорядился передать Киеву дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для нее.

Как добавляет ТАСС, Байден также поручил расширить подготовку украинских пилотов для истребителей F-16. Предполагается, что в 2025 году обучение пройдут 18 пилотов.

В октябре Байден соберет заседание глав стран контактной группы по Украине. Оно пройдет в Германии.

Ранее американский лидер распорядился о выделении Украине военной помощи на 375 млн долларов. В том числе речь идет о поставках боеприпасов и снарядов.