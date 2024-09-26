США объявили о выделении Украине военной помощи на 375 млн долларов

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь на сумму в 375 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, новый пакет военной помощи Украине будет включать кассетные боеприпасы, снаряды для РСЗО HIMARS, а также ракеты Javelin и TOW.

Новый пакет военной помощи почти вдвое превышает объем последних поставок.

Ранее сообщалось, что США могут выделить военную помощь Украине на сумму более 8 млрд долларов.