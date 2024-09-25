США планируют выделить Украине 8 млрд рублей военной помощи

Об этом планируется объявить в четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, пишет агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что Киев или Запад не могут навязать России условия, касающиеся невозможности повторного ввода войск на Украину. Если другие регионы Украины захотят присоединиться к России, никто в мире не должен и не сможет помешать этому, считает политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.