В Подмосковье зарегистрировали более 56 тыс объектов недвижимости

Собственники оформили права на 56 080 объектов капитального строительства в Московской области за девять месяцев 2026 года. Их налоговый потенциал оценивается в 458 млн руб., сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За три квартала 2026 года в Подмосковье зарегистрировали 56 080 объектов капитального строительства, включая 35 845 частных домов площадью 4,7 млн кв. м. В сентябре оформили 7 385 объектов, из них 5 345 домов для индивидуального жилищного строительства площадью 688 тыс. кв. м. Налоговый потенциал объектов, оформленных за девять месяцев, составил 458 млн руб.

Лидерами по числу регистраций стали три округа: • Истра — 4 143 объекта, включая 2 802 частных дома; площадь — 467 тыс. кв. м, налоговый потенциал — 38 млн руб.; • Раменский — 4 134 объекта, включая 3 065 частных домов; площадь — 392 тыс. кв. м, налоговый потенциал — 27 млн руб.; • Дмитровский — 3 148 объектов, включая 2 166 частных домов; площадь — 270 тыс. кв. м, налоговый потенциал — 19 млн руб.

Значительную часть объектов регистрируют по продленной «дачной амнистии». Она позволяет оформить права на жилые и садовые дома на землях для садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.

Для регистрации нужны документ о праве на участок, если оно еще не зарегистрировано, технический план от кадастрового инженера, паспорт заявителя и квитанция об уплате госпошлины. Документы принимают через МФЦ, портал «Госуслуги» и сайт Росреестра.

Минмособлимущество совместно с муниципалитетами выявляет неучтенную недвижимость. В 2026 году рабочие группы провели натурное и камеральное обследование 265 тыс. земельных участков. Они обнаружили незарегистрированные капитальные строения, в том числе жилые дома, бани и гаражи, и составили 63 тыс. актов.

Владельцам направляют письма с разъяснениями о необходимости постановки недвижимости на учет. Эта работа помогает пополнять налоговую базу и защищать права собственников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.