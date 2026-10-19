Врач-диетолог Казачкова рассказала о пользе айвы и противопоказаниях

Айва богата клетчаткой, витаминами и минералами, но подходит не всем. Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова объяснила, кому стоит быть осторожнее с этим фруктом.

Айва созревает осенью. Она содержит железо, витамин С, калий, магний и антиоксиданты — полифенолы. По словам Екатерины Казачковой, растворимая клетчатка пектин поддерживает работу кишечника, питает микрофлору и снижает холестерин. Врач отметила пользу фрукта при пониженном уровне железа и повышенном холестерине.

«Но не всем айва будет одинаково полезна. Например, те же танины усиливают склонность к запорам. А если есть какой-либо колит в острой форме, если есть заболевание кишечника, то стимуляция запора, соответственно, может усиливать воспаление в стенке кишечника. Также, если есть аллергия на яблоко или грушу, возможна перекрестная аллергия», — предупредила Екатерина Казачкова в эфире радио Sputnik.

По словам диетолога, максимальную пользу приносит сырая айва, но из-за вяжущего вкуса ее едят немногие. Альтернатива — запекание без сахара. Фрукт также можно добавлять в мясные блюда, фаршировать им курицу или утку. Сахар в варенье, джемах и соке снижает полезность продукта, отметила врач.

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