Украина назвала главное условие для прекращения конфликта с Россией

По информации издания Associated Press, президент Украины Владимир Зеленский и его администрация назвали главное условие для прекращения конфликта с Россией — это невозможность будущего вторжения в страну, сообщает «Лента.ру» .

«Любое другое соглашение не принесет пользы будущему Украины и не будет чтить жертвы ее народа», — говорится в статье международного агентства со ссылкой на источники в Киеве.

По этой причине на Украине отвергли мирные предложения Индии и Китая. По мнению администрации офиса президента, это только на время приостановит конфликт.

Западные союзники Киева обсуждают возможность контактов с Москвой для поиска способов урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Политики ведут разговоры о возможности организации прямых переговоров с главой российского государства в преддверии встречи G20.