Сквер площадью 0,5 гектара обновили в микрорайоне Востряково в Домодедове. Здесь обустроили дорожки, спортивную площадку и зоны отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила о завершении благоустройства сквера напротив Востряковского дома культуры. На территории площадью 0,5 гектара проложили плиточные дорожки и экологические тропы с деревянными настилами.

По просьбам жителей оборудовали спортивную площадку. В сквере установили скамейки, урны, системы освещения и видеонаблюдения.

Для решения проблемы заболоченности обустроили водоотводный кювет и укрепили его откосы щебнем. Он позволит отводить избыточную влагу и предотвращать скопление воды. Также территорию озеленили и посеяли газон. Весной специалисты проверят состояние насаждений после зимы и при необходимости устранят недостатки.

Жители поддержали обновление сквера в 2025 году на Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект также вошел в число наказов жителей, включенных в Народную программу партии «Единая Россия».

«Этот сквер — результат инициативы самих жителей. Благодаря их активному участию территория получила новое развитие. Теперь здесь есть все необходимое для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха», — отметила Евгения Хрусталева.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.