Организаторами конкурса выступают Главное командование Воздушнокосмических сил и Центральный офицерский клуб ВКС. В этом году конкурс посвящен Году народного единства народов России и 65летию со дня первого полета человека в космос — полета Юрия Гагарина.

На церемонию приглашены известные представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели, а также ветераны ВКС.

«За более чем 10 лет ежегодное творческое соревнование — фотоконкурс „Я служу в ВКС!“ — приобрело большую популярность и открыло немало ярких талантов среди военнослужащих, гражданского персонала Воздушнокосмических сил России и членов их семей. Главное, что участники конкурса не ставят перед собой задачу снять красиво — они стремятся показать правду о ежедневной, трудной и весьма ответственной службе в ВКС России», — отметил спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой.

Прием работ проходил с 1 февраля по 1 октября 2026 года. Всего на конкурс поступило свыше 1400 работ от более чем 200 участников из 31 региона страны, в том числе из КарачаевоЧеркесской Республики, Приморского края, Архангельской, Иркутской, Московской и Ярославской областей, а также из городов федерального значения — Москвы, СанктПетербурга и Севастополя.

«Представленные в этом году работы — не просто снимки, а взгляд изнутри: честный, собранный, повоенному точный. В них чувствуется ответственность и понимание того, что такое долг. Особенно ценно, что авторы не стремятся к внешней эффектности: они показывают будни службы, лица товарищей, родные гарнизоны — то, что и составляет настоящую, живую историю ВКС. Такие кадры укрепляют чувство единства и гордости за наше Отечество», — рассказала куратор конкурса Анна Николаевна Афзалова.

В 2026 году конкурс проводится в шести номинациях: «В жизни есть место подвигу», «Не стареют душой ветераны», «Гарнизонные будни», «Сила оружия», «Юнармия» и «Приз зрительских симпатий». Также будет вручен главный приз — Гранпри.

Председателем конкурсной комиссии выступил Владимир Андреевич Байкин, председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, кандидат технических наук, генералмайор.

«В жюри мы смотрим не только на композицию и свет. Для конкурса „Я служу в ВКС!“ важнее всего содержание и достоверность: в кадре не должно быть нарочитой театральности — важна правда службы. В этом году мы увидели именно такие работы: спокойные, честные, без лишних эффектов. Отдельно отмечу рост качества в номинации „Гарнизонные будни“: авторы научились видеть значимое в повседневном. Это и есть настоящая документальная фотография. Поздравляю лауреатов и надеюсь, что конкурс и дальше будет открывать новые имена и показывать настоящую жизнь ВКС», — поделилась член жюри, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военнополитической работе, двукратная олимпийская чемпионка, полковник Светлана Ирековна Ишмуратова.

Режиссером торжественной церемонии станет заслуженный работник культуры Российской Федерации Динарит Николаевич Демченко.

Лучшие работы будут представлены на выставках, которые Центральный офицерский клуб Воздушнокосмических сил организует по всей России в течение 2026–2027 годов.