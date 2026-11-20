Комплексную технологию ремонта колеи литым асфальтобетоном, которую уже применили на трассе А-105 в Московской области, представили на XX международной выставке «Транспорт России» в рамках Транспортной недели в Москве. Разработка «Газпромнефть — Битумные материалы» (входит в «Газпром нефть») позволяет устранять дефект без снятия верхнего слоя покрытия и сокращает затраты заказчика на ремонт до 50%.

Фото - © Фото: Федеральное дорожное агентство Фото - © Фото: Федеральное дорожное агентство Фото - © Фото: Пресс-служба «Газпромнефть — Битумные материалы»

Делегация во главе с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным познакомилась с разработкой предприятия и отметила перспективность применения технологии в решении задач дорожного строительства. Предложенный способ ремонта дорожной колеи избавляет водителей от длительных ограничений движения: проехать по отремонтированному участку можно уже через 3–4 часа. Для каждого объекта подбирают свой состав литого асфальтобетона. Рецептуру разрабатывают специалисты научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы» с учетом состояния покрытия, условий эксплуатации дороги и климата региона. Горячую смесь укладывают непосредственно в колею с помощью специальной техники.

Как отметил Глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков, сегодня при ремонте изношенных слоев дорожного покрытия меняется вся ширина проезжей части. При помощи новой комплексной технологии и специальной техники можно восстанавливать только ту часть дорожного полотна, на которой образовались колеи. «Скорость работ — в четыре раза выше, ресурсосбережение налицо, возможность передвижения для участников дорожного движения практически не ограничиваем. Сегодня уже выпустили четыре единицы такого оборудования. Так что поручение Правительства России по повышению производительности труда выполняется, в том числе за счет повышения механизации», — отметил он.

Эффективность технологии подтверждена результатами испытаний на Левашовском и Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. В Подмосковье ремонт провели на участке трассы А-105 — подъездной дороге к аэропорту Домодедово. Кроме того, технологию применили на федеральной трассе под Екатеринбургом.

По словам гендиректора «Газпромнефть — Битумные материалы» Станислава Овчинникова, задача предприятия — создавать и внедрять технологии, которые без потери качества снижают стоимость километра дороги в нормативе на всем ее жизненном цикле. «В нашем портфеле уже есть защитно-восстанавливающий состав, который увеличивает межремонтные сроки покрытия, и оборудование для его нанесения. Ремонт колеи литым асфальтобетоном — еще одно решение, которое позволяет своевременно устранять дефект без проведения масштабных ремонтных работ», — подчеркнул эксперт.