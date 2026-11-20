«Привезли транса* с сиськами»: Хилми Форкс рассказал, как его встретили «голодные» зэки

Бывший трансгендер*-блогер Хилми Форкс (Олейник) рассказал, что по прибытии в колонию остальные заключенные сбежались на него посмотреть из-за его женского* образа.

«Все начали сбегаться, смотреть на меня, потому что сказали, что привезли „транса* с сиськами“», — рассказал блогер в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

По словам Олейника, некоторые заключенные специально просили его позвать, чтобы посмотреть на него. Арестанты интересовались блогером из-за его экстравагантного внешнего вида, а кто-то даже проявлял извращенные наклонности.

«Они же все там одичалые, голодные», — сказал блогер в интервью Ксении Собчак.

Из-за этого Хилми перевели в секцию для инвалидов для его безопасности. При этом заключенные приравняли блогера к «низшему сословию»: они не здоровались с ним, не сидели за одним столом и даже почти не разговаривали.

Блогер вышел на свободу 8 октября после трехлетнего срока за распространение порнографических материалов. Ранее он рассказывал, что сокамерники обращались с ним как с девочкой.

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