Школьники с 16 по 20 октября участвовали в проекте «Умные каникулы» в университетах Коломны и Орехово-Зуева. Программа включала научные эксперименты, подготовку к экзаменам и олимпиадам, занятия по беспилотной авиации, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне и Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве провели образовательные мероприятия проекта «Умные каникулы» с 16 по 20 октября.

В ГСГУ второклассники гимназии № 8 посмотрели русские и татарские постановки, познакомились с народными традициями и водили хороводы. Студенты кафедры иностранных языков провели для семиклассников гимназии № 2 «Квантор» урок биологии на английском языке. Школьники изучили названия частей растений.

Технологический факультет организовал занятие для участников практического тура Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Они закрепили знания по разработке 3D-модели, сборке изделия, подготовке конструкторской документации и последующей печати на 3D-принтере, а также получили советы по работе в программе «Компас-3D».

Физико-математический факультет подготовил для будущих выпускников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, интенсив «Я знаю, что ничего не знаю». Ученики медико-биологического класса воскресенского лицея им. П. В. Стрельцова вместе со студентами провели эксперименты: наблюдали горение гептана и изучали строение цветов под микроскопом.

В ГГТУ ученики 5–8 классов участвовали в соревновательных интенсивах «Полетные и полевые истории», объединивших физику и геометрию с прикладным киберспортом и сквозными технологиями. Школьники познакомились с направлениями беспилотной авиации — от первых маневров в цифровом пространстве до самостоятельного пилотирования.

В пресс-службе министерства отметили, что такой формат взаимодействия вузов со школами помогает учащимся получать новые знания и знакомиться с университетской средой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.