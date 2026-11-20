В столичной школе № 1554 состоялся урок в рамках федеральной программы «Разговоры о важном», посвященный народным промыслам России. Эксперты Департамента градостроительной политики города Москвы объяснили учащимся, каким образом традиции народного искусства отразились в архитектуре столицы и продолжают вдохновлять современных зодчих. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

На занятии школьники узнали о том, какую роль народные художественные традиции сыграли в формировании архитектурного облика Москвы. Особый акцент был сделан на использовании мастерами декоративных элементов, орнаментов и художественных приемов при оформлении зданий. Учащимся также объяснили, что эти детали не только украшают городские постройки, но и служат связующим звеном с историей и культурой страны.

Овчинский отметил, что архитектура столицы отражает разные этапы развития города, его историю и культурные традиции.

«Народное искусство занимает в этом наследии особое место, поскольку многие художественные приемы, созданные мастерами прошлого, находят применение и сегодня. Для нас важно, чтобы молодое поколение понимало, как формируется облик столицы и какую роль в этом играет сохранение национальной самобытности. Такие встречи помогают школьникам по-новому взглянуть на знакомые здания и увидеть в них не только архитектурные решения, но и часть культурного наследия России», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В ходе урока эксперты рассказали, как традиционные мотивы обретают новое звучание в современной архитектуре. Обращение к историческому наследию позволяет создавать выразительные здания, где современные решения сочетаются с узнаваемыми чертами национальной культуры. Благодаря этому городская среда сохраняет свою индивидуальность, а архитектура становится одним из способов передачи культурных традиций следующим поколениям.

На встрече отдельно затронули тему работы архитекторов и мастеров, благодаря которым художественные идеи воплощаются в реальных объектах. Учащиеся узнали, что создание выразительного облика здания требует не только технических знаний, но и понимания истории, искусства и особенностей городской среды. Такой подход помогает будущим специалистам находить решения, отвечающие современным потребностям города и одновременно учитывающие его культурное наследие.

Департамент градостроительной политики системно проводит открытые уроки для школьников в рамках федеральной программы «Разговоры о важном». Ранее специалисты отрасли рассказали ученикам о развитии железнодорожной инфраструктуры столицы. Подобные занятия воспитывают в ребятах осознанное и заботливое отношение к городу, в котором они живут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что программа реновации — это крупнейший градостроительный проект, который сформирует облик районов Москвы на многие десятилетия.