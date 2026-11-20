В Мурманской области средняя начисленная зарплата за 2025 год увеличилась на 10,6%. Ее реальная покупательная способность выросла на 1,1%, сообщает Nord-News .

Мурманскстат представил итоги 2025 года в сборнике «Мурманская область в цифрах». Самую высокую среднюю зарплату зафиксировали в рыболовстве и рыбоводстве — 271 246 рублей. В добыче полезных ископаемых она составила 189 333 рубля, в химической промышленности — 176 353 рубля.

В здравоохранении и социальных услугах средний заработок достиг 105 655 рублей, в культуре и спорте — 91 684 рублей, в образовании — 87 048 рублей. Самый низкий показатель — в деревообработке: 11 145 рублей.

Среднедушевые денежные доходы составили 97 104 рубля в месяц. За границей бедности остались 37,2 тысячи человек против 58,2 тысячи в 2021 году. Прожиточный минимум в 2025 году составлял 25 390 рублей.

Численность рабочей силы снизилась до 348 тысяч человек, из них 339,5 тысячи имели работу. Общая безработица по методологии Международной организации труда сократилась до 2,4% — 8,5 тысячи человек. При этом число зарегистрированных безработных к концу года выросло с 1,4 до 2 тысяч. Работодатели заявили о потребности в 11,3 тысячи сотрудников.

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