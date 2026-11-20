Козырев объяснил, почему бюджет Крыма не покрывает все потребности сразу

Первый вице-спикер парламента республики Андрей Козырев рассказал, что бюджет Крыма должен учитывать множество обязательств и не может решить все проблемы одновременно, сообщает Крымское информационное агентство .

В интервью «Крымской газете» первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев отметил, что финансовая грамотность помогает жителям понять принципы формирования бюджета и распределения средств.

«Когда человек слышит, что бюджет составляет сотни миллиардов рублей, он может не понимать, почему нельзя сразу отремонтировать его дорогу или провести газ в его село. Возникает ощущение, что средства куда-то исчезли. Но бюджет состоит из множества обязательств, и его нужно рассматривать целиком», — пояснил он.

Козырев сравнил бюджет региона с семейным: расходы должны учитывать доходы и обязательные платежи. По его словам, депутаты при обсуждении бюджета ориентируются на потребности жителей, а Министерство финансов — на доходы и действующие обязательства. Их задача — найти баланс.

Козырев также поддержал развитие инициативного бюджетирования: оно позволяет жителям участвовать в распределении средств и предлагать проекты для своих населенных пунктов.

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