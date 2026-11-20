Более 12 тыс человек в Волоколамске привились от гриппа

Вакцинацию от гриппа в Волоколамске прошли почти 4 тыс. детей и более 8,5 тыс. взрослых. Медики рекомендуют сделать прививку до конца ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков сообщил, что в округе от гриппа привились почти четыре тысячи детей и более восьми с половиной тысяч взрослых.

«Рекомендуем пройти вакцинацию до конца ноября, чтобы организм успел выработать надежный иммунитет. Вакцины не только защищают тех, кто их получил, но и помогают создать так называемый «коллективный иммунитет»», — рассказал Руслан Корсаков.

Наиболее подходящий период для вакцинации от сезонного гриппа — с сентября по ноябрь. Прививку лучше делать за три недели до начала активного распространения заболевания. Она не гарантирует стопроцентной защиты, но существенно снижает вероятность заражения и осложнений.

Помимо вакцинации, медики рекомендуют избегать тесных контактов с людьми с признаками инфекции, тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Важно высыпаться, сбалансированно питаться, включать в рацион продукты с витамином С и регулярно заниматься спортом.

Прививочный кабинет взрослой поликлиники работает с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в пятницу — с 8:00 до 14:00. Записаться можно через терапевта или администратора в регистратуре. Информацию о работе кабинетов вакцинации и записи также можно получить у терапевта, педиатра или по единому номеру 122.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.