Bloomberg: на Западе обсуждают возможность контактов с Россией по Украине
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Западные союзники Киева обсуждают возможность контактов с Москвой для поиска способов урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, сообщает «Интерфакс».
«Один из союзников Украины предположил, что пришло время для нового раунда диалога с Владимиром Путиным, будь то со стороны Зеленского или представителей других стран», — пишет агентство Bloomberg.
В статье отметили, что в настоящее время западные политики ведут разговоры о возможности организации прямых контактов с главой российского государства в преддверии встречи G20 в Бразилии, запланированной на ноябрь.
Из материала следует, что на Западе не видят перспектив в плане урегулирования украинского кризиса, предложенном главой киевского режима. План Зеленского не изменит ход событий, так как в нем «нет ничего удивительного». Также партнеры Украины выражают обеспокоенность по поводу возможного ослабления помощи со стороны США, если на выборах президента в ноябре победу одержит республиканец Дональд Трамп.
В Bloomberg добавили, что представители Запада неоднократно демонстрировали Киеву, что не намерены выполнять требования о предоставлении ВСУ более современного оружия.
Ранее издание ABC News сообщало, что Владимир Зеленский анонсировал свой «план победы» в начале осени, но еще публично его не представил. В плане 5 пунктов, однако по нему не предусматривается уступок РФ.