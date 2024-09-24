«Один из союзников Украины предположил, что пришло время для нового раунда диалога с Владимиром Путиным, будь то со стороны Зеленского или представителей других стран», — пишет агентство Bloomberg.

В статье отметили, что в настоящее время западные политики ведут разговоры о возможности организации прямых контактов с главой российского государства в преддверии встречи G20 в Бразилии, запланированной на ноябрь.

Из материала следует, что на Западе не видят перспектив в плане урегулирования украинского кризиса, предложенном главой киевского режима. План Зеленского не изменит ход событий, так как в нем «нет ничего удивительного». Также партнеры Украины выражают обеспокоенность по поводу возможного ослабления помощи со стороны США, если на выборах президента в ноябре победу одержит республиканец Дональд Трамп.

В Bloomberg добавили, что представители Запада неоднократно демонстрировали Киеву, что не намерены выполнять требования о предоставлении ВСУ более современного оружия.

Ранее издание ABC News сообщало, что Владимир Зеленский анонсировал свой «план победы» в начале осени, но еще публично его не представил. В плане 5 пунктов, однако по нему не предусматривается уступок РФ.