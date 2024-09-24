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ABC News: в «плане победы» Зеленского нет уступок России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой «план победы» в начале осени, но еще публично его не представил. По информации ABC News, в плане пять пунктов, а еще по нему не предусматривается уступок РФ, сообщает РБК .

Украинский лидер планирует представить свой план американскому президенту Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства — Камале Харрис и Дональду Трампу.

В центре документа — конкретные числа и объемы военной помощи Киеву. Кроме того, в плане есть дипломатические и политические шаги. По нему Украина хочет заставить РФ прекратить военные действия.

«План победы — это план укрепления Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас», — сказал Зеленский.

Президент Украины прибыл в Штаты в преддверии Генассамблеи ООН. Он выступил на мероприятии.