ABC News: в «плане победы» Зеленского нет уступок России
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой «план победы» в начале осени, но еще публично его не представил. По информации ABC News, в плане пять пунктов, а еще по нему не предусматривается уступок РФ, сообщает РБК.
Украинский лидер планирует представить свой план американскому президенту Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства — Камале Харрис и Дональду Трампу.
В центре документа — конкретные числа и объемы военной помощи Киеву. Кроме того, в плане есть дипломатические и политические шаги. По нему Украина хочет заставить РФ прекратить военные действия.
«План победы — это план укрепления Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас», — сказал Зеленский.
Президент Украины прибыл в Штаты в преддверии Генассамблеи ООН. Он выступил на мероприятии.