Министерство имущественных отношений Московской области с начала 2026 года приняло решения об установлении 37 публичных сервитутов для строительства и обслуживания линейных объектов в десяти округах, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Публичные сервитуты позволяют размещать и использовать электросети, газопроводы, системы водоснабжения и коммуникации связи для обеспечения жителей и предприятий коммунальными ресурсами и услугами.

ПАО «Россети Московский регион» получило необходимые условия для эксплуатации действующих электросетевых объектов в Богородском округе, Балашихе, Люберцах, Раменском и Солнечногорске.

В интересах АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»» установлен сервитут для строительства коллектора отвода очищенных сточных вод в Сергиево-Посадском округе. Для АО «Газпром газораспределение» сервитут установлен для реконструкции участков газопровода в Мытищах, для АО «Мособлгаз» — для обслуживания действующих объектов газового хозяйства в Домодедове, Красногорске и Истре.

Заявление на установление публичного сервитута можно подать через портал государственных услуг Московской области. Для этого нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

При положительном решении распоряжение об установлении публичного сервитута направят в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.