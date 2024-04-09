Украина может рассчитывать на вступление в НАТО после конфликта

В США назвали условия вступления Украины в альянс

Украина может рассчитывать на членство в НАТО после завершения конфликта, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова цитирует ТАСС .

«В конечном итоге этот процесс (вступление Украины в НАТО — прим. ТАСС) будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», — сказал американский чиновник.

Миллер подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в альянсе остается на повестке в НАТО.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев пока не настаивает на членстве в Североатлантическом альянсе.