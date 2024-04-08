Украинский посол в Турции заявил, что Киев не настаивает на вступлении в НАТО

Посол Украины в Турции: вопрос членства в НАТО можно обсудить после конфликта

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев пока не настаивает на членстве в Североатлантическом альянсе, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в вопросе членства Украины в НАТО «ничего нового». Киев хочет услышать определенные условия и точную дату вступления в альянс.

«На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне», — сказал украинский посол в интервью турецкой газете Yeni Şafak.

При этом Боднар добавил, что сейчас Украине нужно добиться поставок оружия от западных союзников, а к вопросу вступления в НАТО можно вернуться после завершения конфликта с Россией.

Ранее американская газета The New York Times сообщала, что Киеву не стоит ждать официального приглашения вступить в НАТО в ходе саммита, который состоится в июле в Вашингтоне. Альянс не желает приглашать Украину из-за страха оказаться втянутым в конфликт с РФ.